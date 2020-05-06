قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، عبد الرحمان بن بوزيد، الیوم الأربعاء، التعايش مع الفيروس سيستمر لشهور أخرى.

وقال بن بوزيد للإذاعة الجزائرية أن الوضع مقلق ولكن الجزائر تسجل حالة استقرار، كما أن عدد المصابین يمكن أن يرتفع أكثر مما ھو علیه الیوم، مشیرا إلى أن ھناك أشخاص يحملون الفیروس ولا يتوجھون إلى المستشفیات.

وأشار إلى أن الوضع متحكم فیه ويتجلي ذلك من خلال انخفاض عدد الوفیات وھذا يدل حسبه أن العلاج المطبق فعال وأعطى نتائج جیدة، ونوه إلى أن التحكم في كورونا يقاس بتراجع عدد الوفیات ولیس بزيادة عدد الحالات المؤكدة.

وتمنى الوزير أن يتم الإعلان عن إجبارية وضع واستعمال الكمامات، بقوله "شخصیا أرجو أن تصبح الكمامة كحزام الأمان في السیارة يدفع من لا يضعھا غرامة"، مؤكدا أن ھناك عدة أشھر مازالت للتعايش مع الوباء، ومازالت الفترة طويلة للقضاء على الفیروس، بقوله: "لا نعلم إن كانت ھناك موجة ثانیة وأن الخبراء في العالم لا يعلمون بھذا أيضا".

وأضاف وزير الصحة، أنه "قیل سیزول كورونا مع فترة الصیف لكن لما نرى عدد الحالات بالسعودية والإمارات التي تسجل درجة حرارة جد عالیة، ندرك أنه لیس ھناك علاقة بین القضاء على الفیروس وارتفاع درجة الحرارة".

كما أكد الوزير أن اللجنة العلمیة المتابعة لوضعیة تفشي وباء كورونا في الجزائر تقدم كل الأرقام ولیس لديھا ما تخفیه، مشیرا إلى أننا سنعیش عدة أشھر أخرى مع الفیروس والوضعیة ستطول.