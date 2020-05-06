أعلن الرئيس التنفيذي لـ"توتال" باتريك بويانيه الثلاثاء أنّ شركة النفط الفرنسية العملاقة لن تتمكّن في نهاية المطاف من الاستحواذ على أصول شركة النفط الأميركية "أناداركو" في الجزائر.

وقال بويانيه خلال مؤتمر خصّص للمحلّلين الماليين إنّ "أوكسيدنتال أبلغتنا رسمياً بأنّنا لا نستطيع الاستحواذ على الأصول الجزائرية".

وكانت توتال أعلنت العام الماضي عن إبرامها اتّفاقاً مع شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية لشراء أصول أناداركو في كلّ من الجزائر وغانا وموزمبيق وجنوب أفريقيا مقابل 8.8 مليار دولار.

وارتبطت هذه الصفقة باستحواذ أوكسيدنتال بتروليوم على أناداركو غير أنّ السلطات الجزائرية اعترضت على استحواذ توتال على أصول أناداركو في البلاد.

وكان وزير الطاقة محمد عرقاب قد صرح شهر ديسمبر من السنة الماضية أن شركة "سوناطراك" اضطرت إلى ممارسة حق الشفعة لمنع إتمام الصفقة.