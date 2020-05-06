أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت أمس، عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب ذات البيان، أوقف حراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، تسعة تجار مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة قناطير و30.45 كيلوغراما، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بنفس المنطقة، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بخمسة كيلوغرامات من نفس المادة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، خمسة تجار مخدرات وحجزت 33.5 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 10.5 كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة ثلاثة تجار مخدرات كانوا على متن مركبتين سياحيتين بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.