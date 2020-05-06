أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو، اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل إلغاء بقية منافسات الموسم الحالي إذا لم يتم رفع الحجر الصحي بداية شهر جوان المقبل، مشيرا أن المكتب الفيدرالي بمعية المديرية الفنية الوطنية، يدرسان السيناريوهات المحتملة لتكملة الموسم قبل اتخاذ القرار الأنسب.

وقررت وزارة الشباب والرياضة تمديد تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 14 ماي الجاري، بعدما تم تأجليها على ثلاث مرات في وقت سابق، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة جائحة كورونا.

وفي اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية، صرح بوغادو: "نحن بصدد دراسة جميع السيناريوهات المحتملة بمعية المكتب الفيدرالي والمديرية الفنية الوطنية، في سبيل تكملة رزنامة الموسم الحالي. ففي حال تم رفع الحجر الصحي بداية شهر جوان المقبل، سنتمكن من إجراء بطولة الجزائر الصيفية المفتوحة وكذا بطولة الجزائر للشباب (بالحوض الكبير) نهاية شهر أوت".

ليضيف: "أما في حالة عدم رفع الحجر الصحي خلال التاريخ المذكور، فسوف نختم الموسم الحالي وننطلق مباشرة في الموسم المقبل، حيث سنقيم أول منافسة خلال شهر سبتمبر، وذلك مع الاعتماد على نتائج المنافسات التي أجريناها قبل توقف الموسم".

ولا تزال رزنامة المديرية الفنية الوطنية للهيئة الفيدرالية تتضمن سبع منافسات وطنية في إطار هذا الموسم بين بطولات السباحة، كرة الماء و المياه الحرة، وذلك عند جميع الأصناف العمرية، وفق نفس المصدر.

وأكد حكيم بوغادو أن "المكتب الفيدرالي سيتخذ القرار النهائي الأنسب" بخصوص إسدال الستار على الموسم الحالي من عدمه، "قبيل تاريخ عيد الفطر المبارك (نهاية شهر ماي)".