أعلن مجلس الوزراء السعودي أن المملكة أكدت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأطلع المجلس، خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس" صباح اليوم الأربعاء، على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الصهيوني بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة