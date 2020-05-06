تمكنت عناصر الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، من حجز كمية معتبرة من القطع النقدية الأثرية تعود للحقبة الوندالية، قدرت بـ 475 قطعة.

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية بشار فإن العملية جاءت على إثر التحريات التي باشرتها المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، في قضية توقيف 05 أشخاص وحجز كمية 1449 من الأقراص المهلوسة. وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال القضايا أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليصدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع.