قدمت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحت العلمي والشؤون الدينية، بمجلس الأمة، اقتراحات لوزارة التربية الوطنية، حول كيفية إنقاذ الموسم الدراسي الذي تأثر بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية جراء الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر بتفشي فيروس كورونا.

وأفاد بيان لجنة التربية، أنه في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم جراء تفشي فيروس كوفيد 19، وما أرفقه من تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية، تقدمت لجنة التربية باقتراحات إلى وزارة التربية الوطنية.

وتقترح اللجنة فيما يخص الطور الابتدائي أن يحسب معدل الفصل الأول والثاني بمعدل مقبول 4.5/10 مع إلغاء امتحان السنة الخامسة ابتدائي والانتقال بمعدل 4.5/10.

أما بالنسبة للطور المتوسط فتقترح اللجنة أن يؤخذ بعين الاعتبار الفصل الأول والثاني مع اعتماد معدل 9/20، ونفس المعدل للسنة الرابعة متوسط دون إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وبالنسبة للطور الثانوي، تقترح ذات اللجنة أن يحسب الفصل الأول والثاني مع اعتماد معدل 9/20 مع اقتراح إجراء امتحان البكالوريا في شهر سبتمبر والتركيز على الفصل الأول والثاني بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد غير الأساسية.