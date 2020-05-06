بدأت مملكة ليسوتو اليوم الأربعاء، في إجراءات رفع الحجر الصحي، بعد تأكد خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد رئيس وزراء ليسوتو توم ثاباني، أنه تم إعادة فتح المدارس وبعض المرافق الحيوية بشكل تدريجي بعد خمسة أسابيع من الإغلاق العام، مع الحفاظ على بعض إجراءات الوقاية، مشيرًا إلى أن دور العبادة لن تستقبل أكثر من 50 شخصًا، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن العامة وتقليل طاقات العمل بها خلال العودة التدريجية.

وأكد أن بلاده ستبدأ حملة واسعة لإجراء اختبارات الإصابة بالفيروس.

وليسوتو هي البلد الإفريقي الوحيد من بين 54 بلدًا إفريقيًا التي لم يتم فيها تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم.