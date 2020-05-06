شهدت بعض من مراكز اتصالات الجزائر في البليدة، اليوم الأربعاء، مشاحنات وتلاسنات بين زبائن الشبكة العنكبوتية والهاتف الثابت، وأعوان موظفين وأعوان أمن، بسبب قطع الانترنت ونهاية مدة الفترة المجانية، التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، وتدفق عدد هام من المشتركين لتسديد فواتير الاشتراك.

لم يستطع أعوان الأمن الداخلي السيطرة على الوضع ببعض مراكز اتصالات الجزائر، وكادت الأمور تعرف انزلاقا وتلامسات بين الموظفين والزبائن، رفضوا اقتراح التسديد عبر تقنية "بطاقة التعبئة"، خاصة بعد اقتراب موعد غلق شبابيك الدفع والتحصيل، وهو ما جعل الزبائن يتفاعلون، ويطالبون بتسديد فواتيرهم، خصوصا وأنهم منذ الصبيحة وهم ينتظرون في طوابير خارج أبواب وأسوار تلك المراكز، محترمين نظام الدور الالكتروني، ليتفاجؤا مع منتصف النهار، بمطالبتهم اقتناء بطاقات الدفع، وهو ما أخلط الوضع، ودفع بمصالح الأمن في بعض من تلك المراكز تتدخل، لتهدئة الأوضاع، إلا أن إصرار الزبائن ورفضهم طريقة بطاقات التعبئة، أجبر العاملين باتصالات الجزائر، على الاستجابة لهم، تفاديا للفوضى.

وكشف بعض من الأعوان لـ"الخبر"، أنهم منذ قطع الانترنت في فترتها المجانية عن زبائنهم، وهم يعانون من التزاحم والأعداد الكبيرة التي تتدفق عليهم، بالإضافة إلى الحجر الجزئي المحدد في البليدة بالساعة الـ 14:00 ظهرا، وهي حسبهم فترة قصيرة يجب مراجعتها وتمديدها نسبيا، لتمكينهم من تلبية الخدمة للزبائن بأريحية، بدل الضغط الذي أصبحوا يعيشونه.