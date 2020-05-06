اقترح وزير الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، ياسين جريدان، مشروعا بخصوص إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي مايسمى بـ "الطاكسي الجوي" على مستوى الهضاب العليا وجنوب البلاد.

وقدم الوزير المشروع خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد عن بعد، وخلص إلى دراسة العديد من المشاريع والاستماع إلى عروض جديدة.

ويندرج الـمشروع الذي قدمه وزير الموؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة في إطار تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و 11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم الـمشروع وكيفيات تجسيده وكذا أثره على النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تم إبراز ضرورة تعميق أكثر دراسة الإنضاج هذا الـمشروع.