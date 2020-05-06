سجلت مؤسسة بريد الجزائر سحب مبلغ إجمالي يفوق 740 مليار دينار من مكاتب البريد والشبابيك الآلية و ذلك من خلال 170 مليون عملية منجزة خلال شهري مارس و ابريل الماضيين.

وأضاف بيان بريد الجزائر، صدر اليوم الأربعاء، انه أثناء الفترة الممتدة من الفاتح مارس إلى 30 أبريل 2020 تم أيضا تسجيل حوالي 600 ألف عملية دفع إلكتروني، تم من خلالها تداول مبلغ مالي يفوق 2 مليار دينار.

و وفقا لإحصائيات مؤسسة بريد الجزائر الخاصة بشهري مارس و ابريل فقد بلغ عدد العمليات المنجزة, 175.875.122 عملية تم من خلالها سحب 743.280.166.766 دج.

و أوضح المصدر ذاته، ان عدد عمليات السحب المنجزة في مكاتب البريد خلال هذه الفترة بلغت 19.775.209 عملية تم من خلالها سحب مبلغ إجمالي بلغ 579.069.235.239 دج

وفيما يخص عمليات السحب من الشبابيك الآلية (GAB) فقد بلغت 8.745.976 عملية منجزة تم من خلالها سحب 61.889.150.640 دج.

أما بالنسبة للدفع الالكتروني فقد بلغت العمليات المنجزة 595.000 عملية و كان المبلغ الموافق للمعاملات 2.321.780.887 دج.