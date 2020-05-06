كشفت آخر التحاليل المخبرية الصادرة عن معهد باستور ، عن رقم جديد للمصابين بفيروس كورونا في ورقلة ، تمثل في تسجيل 23 إصابة جديدة ليصل العدد الاجمالي إلى 115 حالة مؤكدة .

مباشرة عقب كشف وزارة الصحة عن حصيلتها اليومية للمصابين بجائحة كورونا ، دق أطباء وناشطون في ورقلة ناقوس الخطر إزاء الارتفاع المقلق والخطير للمصابين بالوباء .

وقال هؤلاء أن الولاية أصبحت تسجل يوميا أرقام مرتفعة تتصدر أحيانا الترتيب الوطني من حيث حالات الاصابة ، الأمر الذي يضع المواطنين بالدرجة الأولى أمام مسؤولية كبيرة للحد من انتشار الوباء .

وأكد الدكتور خنور في كلمة له أن الوضع في ورقلة أصبح خطيرا بسبب استهتار المواطنين وعدم تقيدهم وإلتزامهم باجراءات الوقاية من هذا الفيروس الذي بدأت رقعة المصابين به تتوسع يوما بعد يوم ، معترا أن الدولة قامت بكل بالاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء ، لكن المواطنين غير منضبطين ومنسجمين مع جهود الوقاية.



ودعا الطيب ذاته سكان الولاية إلى التحلي بروح المسؤولية والتقيد الصارع باجراءت الحجر الصحي للتصدي لانتشار الوباء في الولاية .