اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أن ازمة فيروس كورونا المستجد "اسوأ" من الهجوم المفاجىء الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور العسكرية في جزر هاواي.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي "إنها اسوأ من بيرل هاربور"، في اشارة الى الهجوم الجوي الذي اودى باكثر من 2400 اميركي ودفع الولايات المتحدة الى الدخول في الحرب العالمية الثانية.

واضاف "إنها اسوأ من مركز التجارة العالمي" في إشارة الى اعتداءات سبتمبر 2001 التي خلفت نحو ثلاثة الاف قتيل.

وتابع "لم يسبق أن حصل هجوم مماثل، وما كان ينبغي لذلك ان يحصل"، مكررا عزمه على "اعادة فتح البلاد".

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من سبعين ألف وفاة بوباء كوفيد-19 وقد يصل العدد الى مئة ألف قبل بداية شهر جوان.