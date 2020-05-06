أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، بدء تشغيل رحلاتها تدريجياً إلى 52 وجهة بنهاية ماي الجاري، وإلى 80 وجهة بنهاية جوان المقبل.

وذكر بيان للقطرية، أن "التشغيل سيكون بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر الجوي، وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول بسبب أزمة كورونا".

وأوقفت الخطوط القطرية غالبية وجهاتها حول العالم، مع الإبقاء على عدد قليل من الوجهات المدنية، بينما استمرت رحلات الشحن الجوي دون انقطاع.

وأوضحت الناقلة الجوية القطرية، أنها "واصلت تسيير رحلاتها إلى أكثر من 30 وجهة، مما ساعد أكثر من مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم خلال الشهرين الماضيين".

ويتركز التوسع التدريجي في المرحلة الأولى، على تعزيز الرحلات بين مقر عمليات الناقلة في الدوحة مع المقرات العالمية لشركائها حول العالم، وفق البيان.

ومن أبرز تلك المقرات، لندن، وشيكاغو، ودالاس، وهونج كونج، وبالتزامن مع إعادة افتتاح العديد من وجهات الأعمال والسياحة عالمياً، مثل مدريد ومومباي.

وتتطلع الخطوط القطرية، إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً، ومن ضمنها 23 وجهة في أوروبا، و4 وجهات في الأمريكيتين، و20 في الشرق الأوسط وإفريقيا، و33 في آسيا، حسب البيان.

كما تخطط لتسيير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة قبل نهاية مايو الجاري، باستئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات مثل: مانيلا، ونيروبي، وعمان.

وفي 30 مارس الماضي، استأنفت الخطوط القطرية رحلات الشحن الجوي إلى الصين، لتكون أول شركة أوسطية تفعل ذلك، مع استمرار مخاوف "كورونا".