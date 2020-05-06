شهد صباح يوم الأربعاء مقر الأمن الحضري لسفيزف التابع لمديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس حادثة إطلاق نار راح ضحيتها حافظ أول للشرطة يتواجد حالياً بمصلحة الكسور وتقويم الاعوجاج الكائن بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس.



وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بياناً صحفياً أكدت من خلاله إصابة حافظ أول للشرطة بطلق ناري من مسدس شرطية تعمل معه بنفس المصلحة ، وهو التقرير الذي أشار أيضا إلى الحالة الصحية المستقرة للشرطي المصاب ،" فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل النيابة المختصة إقليميا" وفقاً لما جاء في ختام البيان الإعلامي.