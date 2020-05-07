1284 إصابة جديدة في ألمانيا و123 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 إلى 7119.

تايلاند تسجل ثلاث إصابات جديدة ولا وفيات

قال مسؤول تايلاندي بارز إن البلاد سجلت يوم الخميس ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2992 إصابة.

وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن الحالات الجديدة تشمل رجلين من تايلاند عادا من قازاخستان وكانا خاضعين للحجر الصحي.

وأضاف أن الحالة الثالثة امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 59 عاما في إقليم يالا الجنوبي.

وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض في تايلاند 55 شخصا منذ بدء تفشيه هناك في يناير.

وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.

عدد الإصابات بالهند 52952 والوفيات 1783

قالت وزارة الصحة الهندية يوم الخميس إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 52952 حالة بزيادة 3561 عن اليوم السابق، دون مؤشرات على انحسار العدوى رغم إجراءات العزل العام والإغلاق الصارمة المستمرة منذ أسابيع في ثاني أكثر دول العالم سكانا.

وزاد عدد الوفيات 89 حالة ليصل إلى 1783، وهو عدد قليل بالمقارنة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا. وأرجع المسؤولون ذلك إلى أن الحكومة فرضت أمرا بالبقاء بالمنزل على 1.3 مليار نسمة في وقت مبكر بوضوح.

وظهرت أغلب الحالات في مدن رئيسية مثل مومباي ودلهي وأحمد اباد، وهي مناطق تعد أيضا محركات نمو الاقتصاد.

الصين تعلن عن إصابتين جديدتين

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الخميس أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السادس من ماي، دون تغير عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن الإصابتين لشخصين قادمين من الخارج. والإصابتان المسجلتان يوم الثلاثاء كانتا أيضا لشخصين قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في السادس من مايو ، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.

وجاء في بيان الجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82885 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

إيسلندا تعلن القضاء على فيروس كورونا

أعلن كبير خبراء علم الأوبئة في وزارة الصحة الإيسلندية، ثورلفور جودنسون، امس الأربعاء، عن القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بعد تعافي 97 في المائة من المصابين، والإبلاغ عن إصابتين جديدتين فقط خلال الأسبوع الماضي.

وقال جودنسون، في بيان، "نحن سعداء بتسجيل تباطؤ سريع في انتشار الجائحة بأيسلندا"، مشددا على أنه "من المهم للغاية توخي الحيطة والحذر لتقليل خطر تجدد تفشي الفيروس".

وبدأت إيسلندا خلال الأسبوع الجاري، الرفع التدريجي لبعض القيود على التجمعات العامة التي ستنتقل الآن من 20 إلى 50 شخصا، مع ضمان احترام مسافة مترين اثنين. كما سيتم إعادة فتح حمامات السباحة للجمهور فقط في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وتمت، أيضا، إعادة فتح المتاحف ودور السينما والمكتبات وصالونات الشعر ومراكز التدليك وصالونات التجميل ومراكز العلاج الطبيعي، شريطة ألا يكون هناك أكثر من 50 شخصا في نفس المكان في مرات والحفاظ على مسافة مترين اثنين.

يشار إلى أن إيسلندا سجلت، حتى أمس، 1799 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 1750 شخصا، بينما تم رصد 10 حالات وفاة.

تونس: ارتفاع عدد المصابين إلى 1025

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 1025 شخصًا، بعد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة حسما افادت وزارة الصحة التونسية أمس الاربعاء في بيان.

وأضاف بيان الوزارة أنه أُجري 25555 تحليلاً منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي، مشيراً إلى أنه سُجل 591 حالة شفاء و 43 حالة وفاة.

وأوضح البيان أن ولاية تونس تصدرت عدد الإصابات بتسجيل 232 حالة إصابة مؤكدة.

وكانت تونس قد خففت من إجراءات الحظر الصحي يوم الاثنين الماضي، ودعت في المقابل المواطنين لضرورة الانتباه والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة في إطار منع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

البرازيل تسجل زيادة قياسية جديدة في الإصابات

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء إن البرازيل سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10503 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و615 وفاة.

وسجلت الدولة إجمالا 125218 حالة إصابة و8536 وفاة بسبب الفيروس.

وزادت الإصابات الجديدة حوالي 9.2 بالمئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما ارتفعت الوفيات حوالي 7.8 بالمئة.

وفيات فرنسا في طريقها للتساوي مع إسبانيا

زاد عدد المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا في فرنسا 278 شخصا أو 1.1 بالمئة ليصل إلى 25809 يوم الأربعاء وهو ما يقل بثمانية أشخاص عن العدد المسجل في إسبانيا التي ارتفعت فيها الوفيات 204 أو 0.8 بالمئة لتصل إلى 25817.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات انخفض 283 أو 8.3 بالمئة ليصل إلى 3147 وذلك في أكبر انخفاض يومي خلال أربعة اسابيع مستمرة من التراجع.

وانخفض الآن عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة، وهو مؤشر رئيسي على قدرة النظام الصحي على التعامل مع الجائحة، لأقل من نصف ما كان عليه وقت الذروة في الثامن من أبريل نيسان حين بلغ 7148.

كما انخفض مجددا عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات من 25775 إلى 23983 في تراجع مستمر للأسبوع الثالث على التوالي.

ارتفاع الوفيات في كندا إلى 4111

أظهرت بيانات رسمية أعلنتها هيئة الصحة العامة في كندا أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بنحو خمسة في المئة عن اليوم السابق ليصل إلى 4111 يوم الأربعاء.

وقالت مديرة هيئة الصحة العامة الكندية تيريزا تام إن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 62458 شخصا.

وبلغ عدد الوفيات 3915 في حين بلغ عدد المصابين 61159.