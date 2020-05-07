قدم اللاعب الدولي الجزائري فريد الملالي اعتذاره عقب الفضيحة الأخلاقية التي تورط بها في فرنسا.

وكتب الملالي على حسابه الرسمي في أنستاغرام " في هذه الأيام عشت فترة معقدة للغاية سواء كانت معنوية أو جسدية، واجهت النقد والحكم صعبا، أفهم قساوة الأشخاص الذي تلقوا المعلومة لأنه لا يمكن لأحد أن يتسامح مع هذا النوع من التصرف".

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وأضاف لاعب نادي أنجي الفرنسي "أود أن أعتذر لعائلتي وأصدقائي وجميع مؤيدي النادي العزيز وموطني الجزائر، كل ما حدث وصلني بالفعل لكنه جعلني أقوى وأكثر من ذلك بكثير أكثر وعيا بالقيم والمبادئ التي يجب أن أحافظ عليها".