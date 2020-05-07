أفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة، أمس الأربعاء، أن محمد عرقاب قد أعطى موافقته لشركة أكسيدانتدل بيتروليوم كوربورايشن (أكسي) "على بقاء شركة أنداركو ألجيريا كوربورايشن (أ سي سي) في عقد الشراكة مع سوناطراك" حول استغلال حوض بركين.

وأوضح ذات المصدر، أنه نظرا للعناصر الجديدة الواردة بعد شراء أكسيدانتل بيتروليوم كوربورايشن لأصول أنداركو، أعطى وزير الطاقة موافقته على بقاء شركة أنداركو ألجيريا كوربورايشن في إطار عقد الشراكة مع سوناطراك وشراكات أخرى".

وأشار ذات المصدر، إلى أن عقد الشراكة ضم "البحث عن المحروقات واستغلالها في الحوض المتعاقد حوله الواقع في الكتلتين 404 و208 في بركين".

وأضاف البيان، أن شركة أكسيدانتل بيتروليوم كوربورايشن (أكسي) التي كانت قد استحوذت على أنداركو ألجيريا كوربورايشن (أ سي سي) بعد شراء أنداركو بيتروليوم كوربورايشن أعلمت كذلك وزير الطاقة "بمقاربتها الإستراتيجية الجديدة" و"التزامها بمواصلة نشاطات "أ سي سي" في الجزائر".

وأكد ذات المصدر أن "هذا الالتزام يأتي عقب محادثات مثمرة مع شركة أكسيدانتل بيتروليوم كوربورايشن (أكسي) لا سيما حول مسألة الديمومة والمصلحة المشتركة في مواصلة تطوير واستغلال مشروع بركين في إطار عقد ساري المفعول وكذا البحث عن فرص جديدة للشراكة في الجزائر".