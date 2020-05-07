قدمت وزارة التجارة، مساء أمس الأربعاء بالجزائر، هبة تتمثل في 150 طن من المواد الغذائية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري موجهة للتوزيع على مناطق الظل الـ11 عبر التراب الوطني .

وفي مداخلة له بمناسبة تقديم هذه الهبة بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أكد وزير التجارة كمال رزيق أن "هذه الهبة موجهة للعائلات المحتاجة عبر الولايات الـ11 في إطار الهبة التضامنية الـ 49 التي تستكمل سلسلة من 48 قافلة عبر أرجاء الوطن منذ بداية الأزمة الصحية".

وعلى هامش تقديم هذه الهبة، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة والهلال الأحمر الجزائري قصد تكثيف الجهود التضامنية طيلة السنة.

ومن جهتها، أكدت بن حبيلس على الهبة التضامنية التي يشهدها البلد منذ ظهور الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد_19 " لتبرز بذلك وفاء مختلف الفاعلين في المجتمع للقيم الراسخة منها ثقافة التضامن".

كما أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تقول " سنقوم بإيصال هذه المساعدات إلى العائلات التي تعاني في صمت لاسيما على مستوى المناطق الحدودية مشيرة إلى الطابع التاريخي للتوقيع على اتفاقية التعاون بين المؤسستين".