أنشئت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الأغواط لجنة متخصصة للإفتاء والإرشاد الديني تستقبل وتجيب على التساؤلات الشرعية للمواطنين عبر أرقام هاتفية وبواسطة الصفحة الرسمية للقطاع على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حسبما أفاد اليوم الخميس مسؤولو القطاع.

ويندرج هذا الإجراء استجابة لانشغالات المواطنين في هذا الجانب الديني سيما في هذا الشهر الفضيل، بعد قرار غلق المساجد المدرج في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مثلما شرح مدير الشؤون الدينية والأوقاف.

ويتداول على هذه اللجنة كوكبة من الأئمة المرموقين في العلوم الفقهية الذين يقدمون إجابات لجميع الاستفسارات والتساؤلات الشرعية التي يطرحها المواطنون سواء من خلال شبكة الخطوط الهاتفية التي سخرتها المديرية أو عبر صفحة فايسبوك، حيث تتواصل هذه الخدمة على مدار 24 /24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الكريم، مع إمكانية مواصلة عملها بعد رمضان المبارك، كما أوضح عبد القادر باخو.

وأشار الإمام عبد الحميد بن سعدة أن اللجنة تستقبل كما هائلا من الاتصالات يوميا، موضحا بالمناسبة أن المسجد كان الملجأ الأول للمواطنين سيما في هذا الشهر الفضيل لطرح استفساراتهم فيما يخص المسائل الشرعية.