سيتم بولاية خنشلة إلغاء 1100 استفادة من إعانات السكن الريفي أثبتت التحقيقات عدم شروع أصحابها في عملية البناء رغم مرور عدة سنوات على تاريخ الاستفادة، حسب ما استفيد اليوم الخميس من والي خنشلة،علي بوزيدي.

وأوضح ذات المسؤول، أنه أعطى تعليمات خلال الاجتماع الأخير الذي خصصه لدراسة الوضعية الخاصة ببرنامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية بولاية خنشلة لمختلف المصالح ذات الصلة بهذا البرنامج باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إلغاء الاستفادة من إعانات السكن الريفي للمواطنين الذين أثبتت التحقيقات عدم شروعهم في عملية البناء". وأضاف ذات المتحدث بأنه سيتم تعويض أصحاب الاستفادات الملغاة بأشخاص لم يسبق لهم الحصول على إعانة الدولة الخاصة بمختلف أنماط السكن، مع مراعاة عدم وجود مشكل لديهم فيما يخص الوعاء العقاري.