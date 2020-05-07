أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، أن ارتداء الكمامات يظل "الإجراء الوقائي الوحيد" الذي يتيح التوجه نحو رفع الحجر والحد "بصورة كبيرة" من تفشي جائحة كوفيد-19.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اللقاء الصحفي اليومي المخصص لتطور كوفيد-19، قال بن بوزيد "لو ارتدى كل واحد منا كمامة سيتقلص تفشي فيروس كورونا بشكل كبير لأنه الإجراء الوقائي الوحيد الذي سيتيح لنا التوجه نحو رفع الحجر".

وإذ يعتبر أن الأرقام الخاصة بالحالات المؤكدة يمكن أن تبدوا "مقلقة'" أوضح الوزير أن الفيروس "يتطور بشكل غير منتظم" وبالتالي "نحن لسنا في حالة ارتفاع ولكن في مرحلة استقرار".