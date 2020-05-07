شرعت اليوم الخميس مصالح رئاسة الجمهورية في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية بهدف مناقشته وإثرائه، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن "رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا".

وسلم رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور محمد لعرابة المشروع التمهيدي للتعديلات إلى رئيس الجمهورية شهر مارس الماضي.

وتقرر تأجيل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بسبب فيروس كورونا.