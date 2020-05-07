أعلنت مؤسسة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الخميس، عن إبقاء عدة من الوكالات مفتوحة، من أجل الحد من خطر انتشار كوفيد-19 ومن أجل حماية زبائنها وعمالها.

وأوضحت "سيال" في بيان لها، أنه في إطار مخططها لاستمرارية النشاطات ستبقي المؤسسة على وكالات مفتوحة بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.

بالنسبة لولاية الجزائر، الوكالات التي ستبقى مفتحة هي: بئر مراد رايس، الشراقة، عين النعجة، براقي، أبروفال (القبة)، السبالة، بولوغين، سيدي عبد الله، بوزريعة، زرالدة، دار البيضاء، رويبة، رويسو وبرج الكيفان.

أما في ولاية تيبازة فإن الوكالات التي يتبقى مفتحة هي: الداموس، ڨوراية، شرشال، سيدي عمار، مناصر،حجوط، تيبازة، بوسماعيل، فوكة والقليعة.

وأضاف ذات المصدر، أن "دفع الفاتورة بانتظام وفي وقتها المحدد سيسمح لسيال بضمان استمرارية الخدمة العمومية للماء والتطهير ويجنبكم تراكم الديون".

وذكرت سيال زبائنها الذين لم يدفعوا فواتيرهم بعد، تدعوهم لتسوية وضعيتهم، بحيث وضعت في متناولهم عدّة طرق للدفع منها التقليدية والرقمية