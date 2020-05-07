عقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماع تنسيقي تشاوري ثلاثي القطاعات أشرف عليه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار،يهدف لتحسين تدفق الأنترنت ونوعية خدمات الهاتف النقال والثابت.

وأوضح بومزار، أن الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة بحضور وزير الطاقة، محمد عرقاب، ووزير الموارد المائية، أرزقي براقي، إلى "تحسين تدفق الأنترنت والشبكة الهاتفية والخدمة العمومية في المناطق الكبرى وفي مناطق الظل عن طريق التنسيق بين القطاعات".

وأضاف الوزير أن اللقاء من شأنه كذلك "تثمين الاستثمارات الهامة في البنية التحتية واستغلال الألياف البصرية المخصصة لقطاع الطاقة والتحولات المائية لضمان تدفق عال وبجودة جيدة للأنترنت وتحسين تغطية الشبكة الهاتفية وضمان أيضا نجاعة اقتصادية".

ومن جهتهما أبدى وزيرا الطاقة والموارد المائية استعدادهما للعمل سويا في هذا النحو باستغلال البنية التحتية والأجهزة المتوفرة بطريقة مشتركة بين القطاعات الثلاث لتحسن خدمات الانترنيت والشبكة الهاتفية.