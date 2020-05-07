خرجت، اليوم الخميس، آخر حالتين متواجدتين بمستشفى مازونة في غليزان بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وسط فرحة عارمة لكل من حضر هاته العملية التي أشرف عليها محمد مختاري رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي قدم إلى عين المكان وأعضاؤه ليهنئ الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري بالمؤسسة الاستشفائية على تفانيهم في العمل في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.

وصرح محمد مختاري لـ"الخبر"، أن قافلة اليوم جابت كل المستشفيات على مستوى تراب ولاية غليزان بغية التآزر والتضامن سيما مع المصابين بهذا الوباء الفتاك، وبالمقابل عبر خزروني مدير المستشفى عن سعادته بمغادرة آخر حالتين مصابتين بكوفيد 19 بعد تماثلهما للشفاء، وظهور النتائج السلبية للتحاليل.