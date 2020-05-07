اصدر والي قسنطينة، اليوم الخميس، وفي اطار التدابير و الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد19 بعاصمة الشرق، قرارا يلزم المواطنين وأصحاب المحلات والعاملين بها بارتداء الكمامات اجباريا، حيث يعاقب كل مخالف له بغرامة ما بين 10الى 20 ألف دينار مع إمكانية غلق المحل والمتابعة القضائية لصاحبه.



وسيلزم القرار المواطنين الوافدين على المحلات و المراكز التجارية بارتداء الكمامات الواقية اجباريا، وهو نفس الأمر لقاصدي المصالح الادارية، كما يشمل القرار ايضا اصحاب المحلات والمراكز التجارية والعاملين فيها بمختلف بلديات الولاية، حيث سيتعرض كل مخالف للاجراء الى العقوبات الادارية تتمثل في الغلق والمتابعة القضائية بالنسبة لاصحاب المحلات والمراكز التجارية وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 الاف الى 20 الف دج للمواطنين المخالفين لهذا الاجراء .



