إنتشل، اليوم، أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية، جثتي طفلين شقيقين ماتا غرقا في بركة، تقع بين جامعة كارمان و مشروع السكنات الجديدة لعدل، بالضاحية الشرقية لمدينة تيارت.

وعلم من مصدر إسشفائي أن الضحيتين تبلغان من العمر 15و 17سنة، تربطهما علاقة قرابة، يقطنان بالحي القصديري الواقع بالجوار.



ولم تحدد ملبسات هذه ، ما إذا كان أحدهما يسبح وحاول الثاني إنقاذ شقيقه من الغرق، حسب إحدى الروايات غير الرسمية المتداولة.

و تنقل الوالي إلى مكان الحادث بعد الواقعة، حسبما أفاد مصدر مطلع.