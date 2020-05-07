لقي مساء اليوم شاب في العقد الرابع حتفه بعد تعرضه لصعقة كهربائية ببلدية سيدي راشد في تيبازة.



الحادثة وقعت قبيل المغرب عندما كان الشاب وهو سائق شاحنة في العقد الرابع ينحدر من ولاية بومرداس بصدد تفريغ شحنة من الرمال بأحد نقاط بيع مواد البناء بدوار عادل ببلدية سيدي راشد ، وعند الرفع لامست عربة الشاحنة كابل للتيار الكهربائي مما أدى إلى إصابة السائق ووفاته.



وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى 120 سرير ،فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.