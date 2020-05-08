الهند تسجل 3390 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة 103 وفيات و3390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات 1886 والإصابات 56342.

وبحسب مسؤولين بالوزارة، غادر 16540 شخصا المستشفيات لتحسن صحتهم، ويبلغ عدد الحالات النشيطة في البلاد 37916.

ويصادف اليوم الجمعة اليوم 45 على التوالي من الإغلاق الوطني، الذي أعلنته الحكومة المركزية لاحتواء انتشار الوباء. وتم تمديد فترة الإغلاق المعلن عنه في 25 مارس، الأسبوع الماضي للمرة الثانية لمدة أسبوعين آخرين، أي حتى 17 مايو.

منظمة الصحة العالمية: كورونا قد يودي بحياة عشرات الآلاف في إفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية, من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قد يودي بحياة ما يتراوح بين 83 ألفا و190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليونا و44 مليون شخص في إفريقيا في عامه الأول إذا لم يتم احتواؤه، حسبما ذكرت مصادر إعلامية اليوم الجمعة.

ونقلت المصادر عن مديرة المنظمة الإقليمية لأفريقيا, مويتي ماتشيديسو، قولها - خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف - أن "هذه التوقعات ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن إفريقيا استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء".

وقالت مويتي: "قد يصبح كوفيد-19 جزءا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا، ونحن نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج".

وتغطي دراسة منظمة الصحة العامة 47 دولة فقط ضمن منطقة إفريقيا لدى المنظمة وليس القارة بأسرها.

وحتى اليوم، سجلت هذه الدول السبع والأربعين 35097 حالة إصابة بالفيروس و1231 وفاة.

1209 إصابات جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167300 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

الصين تسجل إصابة واحدة جديدة

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في السابع من مايو، انخفاضا من اثنتين في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض في السابع من مايو، مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82886 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

الإصابات في باكستان تتجاوز 25 ألفا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفا يوم الجمعة قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.

وأعلن المسؤولون يوم الجمعة تسجيل 1764 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء عمران خان خططا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبقة بشكل قوي، بدءا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.

تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة ولا وفيات

أعلنت تايلاند يوم الجمعة عن تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3000 إصابة.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 55 منذ بدء تفشي الفيروس في يناير.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إن ثلاثة من الحالات الجديدة من إقليم يالا في جنوب تايلاند. والحالات الخمس الأخرى هي لمهاجرين محتجزين في مركز للهجرة في إقليم سونجكلا في جنوب البلاد.

وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.

ارتفاع الإصابات في المكسيك إلى 29616 والوفيات 2961

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و257 وفاة إضافية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

البرازيل تسجل 9888 إصابة جديدة و610 وفيات

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس على موقعها الإلكتروني إنها سجلت 9888 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و610 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت الدولة إجمالا 135106 إصابات مؤكدة و9146 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

المراكز الأمريكية تسجل 1219066 إصابة و73297 وفاة

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1219066 حالة، بزيادة 25253 عن الإحصاء السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 2495 إلى 73297.

وهذه الحصيلة لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السادس من مايو ، مقارنة مع الأرقام في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.