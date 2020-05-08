أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، امس الخميس، عن إصابة ستة من أفراده بفيروس كورونا بينهم ثلاثة لاعبين وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني-الطبي وذلك بعد الفحوصات الطبية الأولى قبل معاودة الأندية تدريباتها.

ويخضع جميع لاعبي الأندية الإيطالية لفحوصات طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل الحصول على الضوء الأخضر من أجل استئناف التداريب.

وأشار النادي الإيطالي إلى أنه تم عزل الأشخاص الستة بعيدا عن باقي أفراد الفريق الذين سيعاودون التمارين اليوم الجمعة.

ويعتبر نادي فيورنتينا من أكثر الأندية تعرضا للإصابة بفيروس كورونا بعد أن كان أعلن عن عشر إصابات في صفوفه في 19 مارس الماضي.