دعا وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس الخميس إلى ضرورة تحضير قوائم أسماء المكتتبين خاصة فيما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم (LPA) ، وتسريع في انجاز السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب نفس المصدر، ألح الوزير "على ضرورة العمل مع السلطات المحلية لتحضير القوائم الإسمية للمكتتبين خاصة فيما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم (LPA) مع توفرها على أظرفتها المالية وأوعيتها العقارية، بالإضافة إلى السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية".

وتأتي تعليمات وزير السكن والعمران، خلال اجتماع تقييمي ترأسه، بمقر الوزارة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد والذي ضم الأمين العام للوزارة، رئيسة الديوان، المفتش العام، المدراء العامون المركزيون ومدراء المؤسسات تحت الوصاية وكذا المدراء التابعيين للقطاع لولايات الجنوب الجزائري (أدرار، بشار، تمنراست، تندوف، بسكرة، الأغواط، غرداية، الوادي، إليزي وورقلة).

وبعد الترحم على مدير السكن لولاية بشار والتذكير بإجراءات الوقاية من وباء كورونا، دعا وزير سكن إطارات القطاع الى استكمال المشاريع المبرمجة خاصة وأنها عرفت توقفا بسبب جائحة كوفيد-19, يوضح ذات البيان.

وقد خصص هذا الاجتماع للنظر عن كثب في كل البرامج السكنية المتواجدة بهذه الولايات، خاصة البرامج المنتهية والتي لم تسلم بعد بالإضافة إلى تلك التي هي في طور الإنجاز والتي لم تنطلق بعد.

أما فيما يخص سكنات صيغة البيع بالإيجار (AADL) فقد تم تقديم عرض من طرف المدير العام لوكالة "عدل" لمشاريعه المتواجدة بكل ولاية من هذه الولايات.

وتم التطرق أيضا, يضيف نفس المصدر، للمشاريع التي انتهت الأشغال بها ولم تسلم لعدم ربطها بشبكات الكهرباء والغاز.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات بضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز لربطها بشبكات الغاز والكهرباء.