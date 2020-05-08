أوقفت عناصر الشرطة بعنابة 983 شخصا ووضعت 108 مركبة و 49 دراجة نارية بالمحشر نتيجة ارتكابهم مخالفات تخص الحجر الجزئي لمواجهة فيروس كورونا.

أكدت خلية الاتصال بالأمن الولائي، اليوم، أن هذه الحصيلة سجلت في الفترة الممتدة بين أول ماي والسابع من الشهر نفسه، حيث تعد الأعلى منذ اتخاذ تدابير الحجر الجزئي في الخامس من شهر أفريل المنقضي، و دعت المواطنين إلى المزيد من الحيطة والحذر لتفادي مزيد من الإصابات، علما أن عنابة تحصي لحد الآن 92 حالة مؤكدة وأربع وفيات مع تقلص عدد البؤر التي سجل بها الفيروس من عشر إلى خمس بؤر على مستوى بلديات عنابة والبوني والحجار.