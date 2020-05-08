انطلقت، أمسية أمس، قافلة تضامنية من ولاية الجلفة وبالضبط من المركب الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبح، باتجاه ولاية البليدة، في إطار العمليات التضامنية الجارية وطنيا مع سكان ولاية البليدة.

القافلة التي أعطى إشارة انطلاقها والي الولاية بن عمر محمد رفقة السلطات المحلية، تتكون من 03 شاحنات مبردة، تضمنت كمية كبيرة من اللحوم الحمراء تقدر بـ 200 رأس ماشية (خروف)، من مختلف الأوزان، هذه القافلة رافقها مدير المصالح الفلاحية، و حسب تصريحات عدد من الموالين أنه سيخطط لعملية تضامنية أكبر.