غادر، 44 مصاب بوباء كورونا على مراحل منذ ظهور الوباء بالولاية، كانوا يخضعون للعلاج في مستشفيات عين وسارة والجلفة وحاسي بحبح بعد تماثلهم للشفاء.

وأشارت مصادر صحية أن هؤلاء يقطنون ببلديات حد الصحاري وسيدي لعجال وعين وسارة والجلفة والبيرين، كانوا تحت الحجر الصحي بعد أن أكدت أشعة السكانير وتحاليل باستور إصابتهم، حيث خضعوا للعلاج البروتوكولي كلوروكين مدة 14 يوما، ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 44 شخصا على مستوى تراب الولاية من بين المصابين بهذا الوباء الـ 81 مصاب، إلى غاية أمس الخميس، كما يوجد عدد آخر تماثلوا للشفاء وينتظرون صدور التحاليل الأخيرة التي أرسلت لمعهد باستور.