قامت مصالح أمن ولاية الأغواط خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم في إطار تنفيذ تدابير الحجر الصحي الجزئي بتوقيف 403 شخص خالف هذه الإجراءات وكذا 183 مركبة ودراجة نارية، تم في حقهم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال حجز وتحويل للمحشر 52 مركبة و131 دراجة نارية خالف أصحابها إجراءات الحجر المنزلي الجزئي المحددة من السابعة مساءا إلى السابعة صباحا من اليوم الموالي .

وكشفت مصالح أمن ولاية الأغواط عن تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لمواصلة وتكثيف مختلف الأنشطة التحسيسية والتوعوية والوقائية من عدوى فيروس كورونا، الموجهة للمواطنين وكذا أصحاب المحال التجارية المستثناة من الغلق من خلال تقديم النصائح والإرشادات وتوزيع المطويات التحسيسية للتقيد والالتزام بالتدابير الوقائية من الجائحة، سيما ما تعلق منها باتخاذ إجراءات النظافة وضرورة تفادي التجمعات واحترام المسافة الوقائية الآمنة، مع دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم كأهم إجراء وقائي صحي واحترام مواقيت الحجر المنزلي الجزئي المتخذ لصالحهم وضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

للإشارة فقد بادر والي الأغواط عبد القادر برادعي نهاية هذا الأسبوع بتنظيم زيارة تشجيعية لإطارات وأعوان الأمن الوطني بالولاية ضمن المبادرات التحفيزية لمختلف المصالح الحيوية للدولة المساهمة بفعالية في مواجهة انتشار وباء كورونا وبذل مجهودات جبارة في سبيل راحة المواطن.