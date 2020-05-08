رفض تكتل قوى البديل الديمقراطي الإصلاحات الدستورية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، معتبرة أن الحل يكون في الإجماع الوطني.

وجاء في بيان للتكتل، اليوم الجمعة عقب اجتماعه الاستثنائي "ضد إرادة غالبية الجزائريين، قررت الحكومة نشر خارطة الطريق الخاصة بها في وضع استثنائي لاستبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من اختيار مستقبله".

واعتبر البيان الإصلاحات الدستورية الجارية بـ"الانفرادية" والتي تكرس مرة أخرى ثقافة الاستبداد التي تسببت في الوضع الذي تعيشه البلاد.

وتعتقد قوى البديل الديمقراطي -حسب نفس البيان- أن أزمة الشرعية التي ضربت النظام منذ الاستقلال لا يمكن حلها بدون نقاش شعبي واسع النطاق يؤدي إلى عملية تأسيسية ذات سيادة، تؤدي إلى تكريس الديمقراطية الحقيقية.