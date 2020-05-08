باشرت السلطات المدنية والصحية المحلية لبلدية الأخضرية بـ45كلم غرب كلم البويرة ، إجراءات الحجر المنزلي لـ45 شخص كانوا على صلة بأحد المصابين بفيروس كورونا " كوفيد19"، على مستوى قرية السبت بغرب مقر بلدية الأخضرية .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر"، فان مديرية الصحة والسكان لولاية البويرة، قد أعلمت السلطات المحلية لبلدية الأخضرية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لأجل الحد من انتشار الوباء، وذالك بعد تأكد إصابة الشخص المتوفي بفيروس كورونا كوفيد 19 بعد إجراء التحاليل بمعهد باستور، كما أنه كان على تواصل مع أفراد العائلة و أقارب له. هذا وقد دعتهم إلى الالتزام بالحجر ببيوتهم والخروج إلا في الحالة القصوى.