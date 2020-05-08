وزعت بولاية تيزي وزو 34.900 طرد غذائي على العائلات المعوزة في إطار مختلف العمليات التضامنية المنظمة منذ بداية تفشي فيروس كوفيد-19، حسبما جاء في بيان كشف عنه مدير النشاط الاجتماعي و التضامن مهني عاشور.

فمن بين 34.900 طرد غذائي تم توزيعها على بلديات الولاية الـ67، نحو 26.000 منها اقتنيت بميزانية الولاية و بدعم من المجلس الشعبي الولائي بحصة 85 مليون دج، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن كل طرد غذائي يحتوي على 13 مادة غذائية أساسية و قدرت قيمته ب6.000 دج.

أما الـ8.900 طرد المتبقية، فقدرت قيمة كل واحد منها 5.000 دج و احتوت على 11 مادة غذائية تبرعت بها كل من غرف الفلاحة و الصناعة و التجارة و كذا متعاملين اقتصاديين عموميين وخواص و كذا فلاحين وعدة محسنين فضلوا عن الفصح عن أسمائهم.

وتضاف هذه العمليات إلى القافلة التضامنية التي بادرت بتنظيمها السلطات المحلية بالتنسيق مع لجان القرى و خلايا التضامن الجوارية و التي مست كل من بلديات مكيرة، آيت يحيى موسى،امسوحال،أقرو،بني زكي، درا الميزان و آيت يحيى و آيت بومهدي، تيميزارت و كذا بلديتي أيلولا أومالو و فيرقات.

كما مست قافلة تضامنية أخرى عائلات من ذوي الاحتياجات الخاصة استفادوا إلى جانب الطرود الغذائية، من كراسي متحركة، فيما خصصت قافلة تضامنية أخرى لفائدة العائلات المتضررة من قرار الحجر الصحي خلال هذه الأزمة الصحية، بكل من افليسن

و تيميزارت و بني يان و واسيف و أغريب.

وتضاف هذه العمليات التضامنية إلى المبادرات الكثيرة التي ينظمها بشكل يومي المجتمع المدني و كذا المجالس المهنية لشعبة الزيتون و الحليب و الحمضيات و البطاطا و كذا المذابح و الملبنات لفائدة العائلات المعوزة، وفقا لذات المصدر.

وفي سياق ذي صلة, بادرت ولاية تيزي وزو بارسال قافلة تضامنية تضم مختلف المنتجات الغذائية لولاية البليدة فيما استقبلت هي بدورها (تيزي وزو) مساعدات قدمتها ولاية بسكرة تمثلت في الخضر و الفواكه, وجهت نحو مختلف المؤسسات الإستشفائية.

وأكد نفس المصدر أن 32.398 عالة معوزة استفادت من المساعدات التي أقرتها الدولة لفائدة هذه الفئة خلال شهر رمضان و المقدرة ب10.000 دج و هي العملية التي خصص لها غلاف مالي قدر ب 319.556 دج منها 21 مليون تمثل منحة وزارة

التضامن و80 مليون دج من ميزانية الولاية و قرابة الـ78 مليون دج تمثل مساهمات البلديات و 9.88 مليون دج من صندوق الزكاة و 10 مليون تمثل اشتراكات مؤسسات سونلغاز و نفطال و سونطراك.