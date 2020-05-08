قال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن حالات الوفيات الجديدة التي سجلت بالبلاد توزعت في كل ولاية قسنطينة حالتين وحالة واحدة في كل من ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة وغرداية ليصل العدد الإجمالي للوفيات 488 حالة.

وأضاف أن 11 ولاية لم تسجل فيها أي حالة إصابة و25 ولاية سجلت فيها بين 1 و5 حالات و 12 ولاية أكثر من 5 حالات.

وتتوزع حالات الإصابة بكورونا على الولايات كمايلي:

- البليدة: 880 إصابة

- الجزائر: 602 حالة إصابة

- وهران: 298 حالة

- عين الدفلى: 254 حالة

- سطيف: 248 حالة

- قسنطينة: 233 حالة

- تيبازة: 193 حالة

- برج بوعريريج: 171 حالة

- بجاية: 151 حالة

- تلمسان: 148 حالة

- المدية: 124 حالة

- ورقلة: 115 حالة

- تيارت: 112 حالة

- تيزي وزو: 111 حالة

- أم البواقي: 102حالة

- عنابة: 92 حالة

- الجلفة: 81 حالة

- غرداية: 78 حالة

- بسكرة: 73 حالة

- مـعـسـكـر: 71 حالة

- بشار: 69 حالة

- باتنة: 64 حالة

- عين تموشنت، مستغانم، سكيكدة 60 حالة

- الشلف، سيدي بلعباس سجلت 59 حالة

- بومرداس: 56 حالة

- تيسمسيلت: 55 حالة

- أدرار: 52 حالة

- خنشلة: 49 حالة

- جيجل: 48 حالة

- الوادي: 46حالة

- الأغواط: 42 حالة

- تبسة، غليزان 37 حالة

- البويرة: 32 حالة

- قالمة: 30 حالة

- المسيلة: 29 حالة

- ميلة: 21 حالة

- سوق أهراس: 20 حالة

- الطارف: 19 حالة

- النعامة: 15 حالة

- تندوف: 9 حالة

- البيض: 7 حالة

- سعيدة: 5 حالة

- تمنراست: 3 حالة

- إليزي: 2 حالة