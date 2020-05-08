أكد المدير الرياضي العام لنادي شباب بلوزداد لكرة القدم، توفيق قوريشي، اليوم الجمعة، أن فريقه الذي يتصدر البطولة حاليا، مستعد لمواصلة الموسم المتوقف منذ منتصف مارس الفارط، بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.

وصرح قوريشي: "لقد قدمت اقتراح التوقف النهائي للبطولة في الصالح العام وليس لاعتبارات ضيقة لتفضيل شباب بلوزداد. ففريقي مستعد لمواصلة المباريات لكن يجب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقررت وزارة الشباب و الرياضة تمديد إرجاء كل المنافسات الرياضية منذ 16 مارس المنقضي و إلى غاية 14 مايو الجاري، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة جائحة كورونا التي لازالت أرقامها في تصاعد مستمر بالجزائر، حيث تم تسجيل 5369 حالة إصابة مؤكدة و 488 وفاة، وفق حصيلة لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ليوم الجمعة.