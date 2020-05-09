يظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 3.95 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بينما تسبب المرض في وفاة 273805 أشخاص.

وتم تسجيل حالات إصابة بالمرض في أكثر من 210 دول ومناطق منذ ظهور أولى الحالات في الصين في ديسمبر 2019.

والولايات المتحدة هي الدولة التي تشهد حاليا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بالمرض إذ سجلت حتى الساعة 02:14 بتوقيت جرينتش من يوم السبت 1294527 حالة إصابة و 77238 وفاة.

وثاني أكبر عدد للإصابات موجود حاليا في إسبانيا التي سجلت حتى الآن 240711 إصابة و 26299 وفاة بينما يوجد ثاني أعلى عدد وفيات حاليا في بريطانيا التي وصل فيها إلى 31241 شخصا لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد أمريكا وإسبانيا وإيطاليا في عدد الإصابات بتسجيل 211364.

منظمة الصحة تجهز لطرح تطبيق عن أعراض فيروس كورونا

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية لرويترز إن المنظمة تدرس تدشين تطبيق هذا الشهر يتيح للأفراد في البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا وتدرس أيضا إضافة خاصية تعتمد على البلوتوث لاقتفاء المخالطين.

وقال برناندو ماريانو كبير مسؤولي نظم المعلومات بالمنظمة إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس. وسيزود التطبيق بمعلومات أخرى منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم لكنه أوضح أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند واستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد فضلا عن خصائص مشتركة منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل حركاتهم لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

الصين تسجل إصابة واحدة جديدة

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم السبت تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا يوم الجمعة دون تغيير عن يوم الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.

وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الجمعة مقابل 16 حالة يوم الخميس.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المكسيك إلى 31522

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 1906 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و199 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 31522 والوفيات إلى 3160.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

1251 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168551 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.

تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة وحالة وفاة

سجلت تايلاند أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة يوم السبت ليصل إجمالي الحالات إلى 3004 والوفيات 56 منذ بدء انتشار المرض في يناير.

قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا تاويسين ويسانويوتين إن رجلا (68 عاما) من بانكوك توفي جراء الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن من بين الحالات الجديدة اثنين من إقليم يالا الجنوبي حيث تتخذ السلطات إجراءات صارمة لفحص الناس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى وثمة إصابة ذات صلة بحالات سابقة وبينما يشير السجل المرضي لحالة منها إلى خطورة التواجد في الأماكن العامة.

ودفع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة البلاد إلى السماح بشكل متحفظ لبعض الأعمال بمعاودة فتح أبوابها بعد أسابيع من حالة العزل شبه التام.

أمريكا: 1248040 إصابة و75477 وفاة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1248040 حالة بزيادة 28974 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع 2180 حالة ليصل إلى 75477 حالة.

ويمثل ذلك حصيلة حالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا التي تم تسجيلها حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم السابع من مايو، مقارنة مع الأرقام في اليوم السابق.

البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابة اليومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 10222 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة و751 حالة وفاة.

وتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية الرقم القياسي السابق الذي بلغ 615 حالة وتم تسجيله يوم الأربعاء. وبوجه عام سجلت البرازيل 145328 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و9897 حالة وفاة.