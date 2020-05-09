أعلن المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم (إيفاب) المختص بإقرار التعديلات على قانون اللعبة أمس الجمعة أنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تعديلات مؤقتة تهدف إلى الحد من تأثير ضغط المباريات المتوقع على الفرق عقب وباء كورونا.

وأصدر المجلس بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه إنه صادق على مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بخصوص زيادة عدد التبديلات إلى 5 بدلا من 3، تحسبا للضغط المتوقع في جدول المباريات إثر إيقاف الدوريات مدة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن قرار إجراء 5 تبديلات سيُطبق بشكل مؤقت لنهاية العام خلال المباريات العادية (90 دقيقة)، في حين سيحق للفرق خلال المباريات الإقصائية التي تلجأ لأشواط إضافية، إجراء 6 تبديلات.

وأشار البيان إلى أن إيفاب وفيفا سيحددان في وقت لاحق ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد هذا القرار خلال بطولات العام 2021.