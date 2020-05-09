تشير المعطيات الصادرة عن مديرية الأمن الولائي ببشار أنه منذ بداية تطبيق إجراء الحجر الجزئي بمدينة بشار وما رافقه من قرارات للسلطات العمومية، خاصة في شقها المتعلق بالممارسات التجارية، تم اعتماد مخطط عمل لمجابهة المخالفين وتكثيف نشاطات التوعية والتحسيس لفائدة التجار والزبائن، يشرف عليه شخصيا، رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة نصر الدين جكبوب، ويسهر على تنفيذه رؤساء مصالح أمن الولاية على غرار المصالح الولائية: للأمن العمومي بمختلف فرقها خاصة منها فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، الشرطة العامة والتنظيم، الشرطة القضائية، بمساعدة ودعم من مصالح الأمن الحضري، والفرق العملياتية في الميدان، وهذا للمحافظة على هذه الإجراءات والسهر على تطبيق الالتزامات الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة. كما يشمل المخطط الأمني أيضا، مخططات معتمدة بالتوازي على مستوى أمن الدوائر التسع، يشرف على تنفيذها رئيس كل أمن دائرة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة.

وتتحدث الأرقام الصادرة عن هذه المديرية أنه خلال الفترة الممتدة من 05 أفريل إلى 07 ماي 2020، تم إنجاز 854 تبليغا للقرارات الصادرة عن والي الولاية والمتعلقة بتعليق ممارسة بعض النشاطات التجارية خلال هذا الظرف الاستثنائي، 26 إقتراحا بالغلق لتجار خالفوا هذه القرارات، مع تسجيل غلق نهائي وتشميع لـ 08 محال تجارية، و تنفيذ 14 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

كما تم في سياق ذي صلة، وفي إطار التدابير المتخذة مؤخرا بعد الفتح الجزئي للممارسات التجارية وإعادة غلقها بحر هذا الأسبوع نتيجة لتسجيل بعض الاختلالات في الإجراءات الوقائية المتبعة، وتفاديا لتسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا نتيجة عدم احترام شروط التباعد الجسدي، قامت مصالح أمن ولاية بشـار بتنفيذ قرار غلق سوق الرحمة بحي الدبدابة الشعبي وكذا سوق حي بشار الجديد، وهذا في إطار إجراءات المحافظة على الصحة العامة ووضع حد لسلسلة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التواصل مع التجار العاملين بهذه الأسواق وتحسيسهم بأهمية هذه القرارات وهو الأمر الذي تجاوب معه التجار والباعة.