اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، الجمعة في بيان له، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي وزعته رئاسة الجمهورية للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بهدف الإثراء والمناقشة، هو" لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع ".

وسجل الحزب في بيانه لدى القراءة الأولية لهذه الوثيقة " رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور القادم إعطاء نفس جديد للمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل ما بين السلطات "وهو ما يعتبر --كما أضاف البيان --"لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع".