أعلن باولو سكاروني رئيس نادي ميلان عن وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا للاعبي الفريق، بعد الفحوصات التي خضعوا لها مؤخرا، بالرغم من استئناف "الروسونيري" التدريبات استعدادا لمواصلة ما تبقى من لقاءات الموسم.

وأوضح رئيس الميلان أن الفريق عاد بالفعل إلى التدريبات ولن يغير خططه بهذا الشأن بعد الكشف عن إصابة بعض اللاعبين بوباء "كوفيد-19"، إلا أنه لم يحدد هوية اللاعبين المصابين.

وأفاد سكاروني في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا" قائلا "لدينا بعض اللاعبين المصابين بكورونا في مرحلة العلاج".

وأضاف "نادي ميلان مفتوح الآن، ولقد بدأنا بالفعل التدريب مرة أخرى، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، نحن نتخذ خطوات مهمة نحو إعادة التشغيل".

ويضم نادي ميلان في صفوفه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.