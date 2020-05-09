كشف تقرير صحفي إيطالي أن الدولي الجزائري، آدم وناس، الجناح الأيسر لنادي نيس الفرنسي والمعار من نابولي الايطالي، بات قريبا من الانتقال إلى ليل الفرنسي ضمن صفقة تبادلية.

ووفقا لموقع "آريا نابولي"، المهتم بتغطية أخبار نادي الجنوب الإيطالي، فإن هذا الفريق اقترح إدراج لاعبه الجزائري ضمن صفقة تبادلية للحصول على الثنائي، غابرييل ماغاليس وبوباكاري سوماري، من ليل.

وأكد الموقع أن إدارة "البارتينوبي"، عرضت على ليل مبلغ 20 مليون أورو، إضافة إلى وناس، للحصول على خدمات هذين اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نيس الفرنسي قد أعلن قبل أيام، انتهاء مغامرة لاعب "الخضر"، وعدم تفعيل بند الشراء في عقده.

والتحق وناس بادي الجنوب الفرنسي قادما من نابولي الايطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء، في نهاية "الميركاتو" الصيفي السابق.