يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 10 ماي 2020 اجتماعا استثنائيا برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

ويخصص هذا الاجتماع، حسب ذات البيان - "لاستكمال الدراسة والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية والجامعية الجارية".