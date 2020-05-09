أصدرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، بيانا يوضح موقف النادي من مصير البطولة في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر.

واعتبر بيان النادي العاصمي استحالة استئناف الدوري في الظروف الحالية، مطالبا النادي الهيئات الوصية على كرة القدم الجزائرية باتخاذ القرار المناسب.

واعتبر البيان أن صحة وسلامة اللاعبين الطاقم وأنصار كل الفرق هي أولوية لشباب بلوزداد، باعتبار أن كرة القدم هي رياضة جماعية تتطلب احتكاكا جسديا دائما بين الرفاق والخصوم، متسائلا عن كيفية تنظيم تنقلات اللاعبين والطاقم، وكيفية ضمان المبيت والإطعام.

وأضاف نفس البيان "العديد من الفدراليات قررت توقيف بطولاتها المحلية وترسيم التوقف عند آخر رزنامة تم إجراؤها ... أليس من الحكمة الاعتبار من ذلك؟"، وتمنى النادي العاصمي أن يلقى اقتراحه إجماعا لدى كل الفاعلين في كرة القدم.

ويحتل شباب بلوزداد صدارة البطولة التي توقفت عند الجولة 22، بفارق ثلاث نقاط عن الملاحقين وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

وحسب مقترح إدارة أبناء العقيبة فإن إلغاء الدوري وترسيم آخر رزنامة يعني تتويج أصحاب اللون الأحمر والأبيض باللقب مثلما حدث في الدوري الفرنسي مثلا (باريس سان جرمان)، غير أن بعض الدوريات التي ألغيت لم تحدد البطل مثل الدوري الهولندي الذي كان يتصدره أجاكس أمستردام.