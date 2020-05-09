غادر اليوم السبت ثلاثة أشخاص المؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد فرانسيس" لوادي ارهيو (غليزان) بعدما تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا, حسبما علم لدى مديرية الصحة و السكان بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أن هؤلاء الأشخاص غادروا المستشفى المذكور بعد أن أكدت نتائج التحاليل المخبرية الصادرة عن ملحقة معهد باستور بوهران تماثلهم للشفاء التام, ليرتفع بذلك عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى وادي ارهيو إلى 28 شخصا، فيما يقدر العدد الإجمالي بولاية غليزان إلى 44 شخصا وذلك إلى غاية اليوم السبت.

واستنادا لمديرية الصحة و السكان بالولاية، فإن هذه الحالات التي تماثلت للشفاء قد خضعت للبروتوكول العلاجي للكلوروكين.